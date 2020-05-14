الحشد ينفذ عملية تفتيش لتأمين صحراء الانبار

2020/05/14 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية تفتيش لتأمين صحراء محافظة الانبار.

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