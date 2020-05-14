وزير التربية: منصة نيوتن ستخرّج جيل واعي في الالكترونيات

2020/05/14 | 23:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير التربية علي حميد مخلف، اليوم الخميس، ان منصة الطالب الالكترونية ستخرّج جيل واعي في الالكترونيات.

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