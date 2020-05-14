2020/05/14 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ بغداد: سنوجه عقوبات شديدة بشأن اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ بغداد: سنوجه عقوبات شديدة بشأن اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).