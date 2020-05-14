اصابة مختار احدى قرى بعقوبة بنيران قناص داعش قرب منزله

2020/05/14 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة مختار احدى قرى مدينة بعقوبة بنيران قناص داعشي اثناء تواجده قرب منزله.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مختار قرية مبارك في الاطراف الشرقية لقضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) قد اصيب بنيران قناص داعشي اثناء وجوده قرب منزله".

واضاف أنه "تم نقل المصاب الى ردهات الطوارئ في مستشفى خانقين العام لتلقي العلاج".

بغداد اليوم - بابل

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، احباط محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر.

وقال الحشد في بيان، ان "قوة من عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، احبطت، محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر شمالي بابل

بغداد اليوم- بغداد

اكد المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة بغداد، الرائد عزيز ناصر، الخميس، أن فئة الشباب هي الاكثر خرقا لاجراءات حظر التجوال الجزئي، لافتا الى ان الحديث عن وجود تراخٍ في تطبيق الاجراءات الامنية غير دقيق.

وقال ناصر في حديث خص به (بغداد ا

بغداد اليوم _ متابعة

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من هروب جماعي مفاجئ قد ينفذه آلاف السجناء من تنظيم داعش المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية على مقربة من الحدود مع العراق، في نطاق ما تداعت إليه ترتيبات الغزو التركي لشمال سور

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