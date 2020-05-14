2020/05/14 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر تنفى إصدار امر ديواني من قبل الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للكشف عن سجون سرية لحجز المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر تنفى إصدار امر ديواني من قبل الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للكشف عن سجون سرية لحجز المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).