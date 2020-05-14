الموسوي يكشف تفاصيل زيارة هادي العامري إلى المرجعية بشأن الحشد الشعبي

2020/05/14 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس، تفاصيل زيارة رئيس تحالفه هادي العامري إلى المرجعية الدينية بشأن الحشد الشعبي.وقال الموسوي في حديث لقناة” العهد”، إن “أمريكا تحاول ضرب قوة الحشد الشعبي الضاربة”، مبينا ان “لقاء العامري بوكيل المرجعية جاء بطلب من ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي”.وأضاف أن “زيارة العامري أكدت على […]

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