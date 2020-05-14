الحريات الدينية الأمريكية تغضب تركيا والأخيرة ترد عليها

2020/05/14 | 23:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة صدر يوم الثلاثاء الماضي التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) وضعت اللجنة العراق وتركيا ومصر وسوريا على قائمة الرقابة الخاصة واشعل التقرير غضباً في تركيا.ويتطرق التقرير الأميركي، الى انتقادات لتركيا، مشيراً الى إنه في عام 2019 كانت ظروف الحرية الدينية في تركيا مقلقة ، مع استمرار السياسات الحكومية …

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