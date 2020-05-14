2020/05/14 | 23:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر للفرات نيوز يكذب الوثيقة المنسوبة للكاظمي في التحقيق بسجون سرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر للفرات نيوز يكذب الوثيقة المنسوبة للكاظمي في التحقيق بسجون سرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر للفرات نيوز يكذب الوثيقة المنسوبة للكاظمي في التحقيق بسجون سرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).