مسرور بارزاني يهنئ ذكرى تأسيس اتحاد معلمي كوردستان

2020/05/14 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، تهنئة لاتحاد معلمي كوردستان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسه.

وجاء في التهنئة، "بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان أتوجه بخالص التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء السكرتارية وكافة أعضاء اتحاد معلمي كوردستان مع تمنياتي لهم بالتوفيق".

وأضاف، "لقد كان لمعلمي كوردستان دور مهم وريادي في توعية أبناء كوردستان وتربيتهم، إلى جانب مشاركتهم الفاعلة في الثورات الكوردستانية ووقوفهم في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان".

وأشار بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تقدر عاليا دور معلمي كوردستان وعطائهم المستمر، كونهم واصلوا المضي في مسيرتهم العلمية والتربوية ونجحوا في تأدية واجباتهم المقدسة على الرغم من جميع الأوضاع الحرجة، لذا سنبذل كل ما في وسعنا لخدمتهم والتقدم بالعملية التربوية في إقليم كوردستان".

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