حكومة الكاظمي تلتقي المتظاهرين في محافظة واسط

2020/05/14 | 23:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن إجراء الحكومة أول لقاء مع المتظاهرين في محافظة واسط.وذكر بيان للمكتب الاعلامي للكاظمي وتلقته ( المستقلة) اليوم الخميس أن “وفدا من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي التقى اليوم الخميس، بممثلين عن المحتجين والناشطين في محافظة واسط”.وأضاف البيان أنه “جرى اللقاء مع […]

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