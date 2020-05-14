السليمانية تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/14 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس ان ” المصابين الجدد أفراد عائلة مصاب سابق وهم شاب (١٧ عاما) وثلاث نساء (٤٣، ٢١، ١٩ عاما) وطفل في السادسة من العمر”.وأشار البيان إلى […]

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