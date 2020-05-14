2020/05/14 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة)….
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس ان ” المصابين الجدد أفراد عائلة مصاب سابق وهم شاب (١٧ عاما) وثلاث نساء (٤٣، ٢١، ١٩ عاما) وطفل في السادسة من العمر”.
وأشار البيان إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الخميس ان ” المصابين الجدد أفراد عائلة مصاب سابق وهم شاب (١٧ عاما) وثلاث نساء (٤٣، ٢١، ١٩ عاما) وطفل في السادسة من العمر”.
وأشار البيان إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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