حرائق تواصل التهام محاصيل زراعية في ديالى وكركوك

2020/05/14 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بإضرام عناصر داعش مساء الخميس النيران في مزارع الحنطة بمحافظتي ديالى وكركوك، في استمرار لمسلسل إحراق المحاصيل الزرعية في البلاد.

وقال مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش أضرمت النيران في مزارع الحنطة بين جلولاء وقضاء خانقين شمالي ديالى".

وأضاف أن "الحرائق التهمت عشرات الدوانم من الاراضي الزراعية، وان قوات الامن ومفارز الدفاع المدني شرعت بعمليات اخماد الحرائق".

وفي سياق منفصل، اكد مصدر امني ان "قوات الجيش قصفت بقذائف الهالونات اوكارا لداعش في منطقة الزور شمالي جلولاء 70 كم شمال شرق ديالى".

واضاف المصدر ان "حصيلة الخسائر لم تتضح حتى الان".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن عشرات الدوانم من مصول الحنطة احترقت جراء نيران أشعلها في الغالب مسلحو داعش في قرية زنقر التي يقطنها الكورد الكاكائية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وأضاف المصدر أن النيران لا تزال مشتعلة في المحاصيل حتى ساعة إعداد الخبر.

وتتكرر حوادث احتراق المحاصيل الزراعية في موسم الحصاد منذ سنوات في مناطق شمالي وغربي العراق، ويقف خلفها في الغالب مسلحو تنظيم داعش.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، الخميس، على آخر إحصائيات حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات للفترة من ٢١/٤/٢٠٢٠ لغاية ١٣/٥/٢٠٢٠.

وبلغت المساحة المحترقة بعموم العراق 1337 دونما، فيما تم إنقاذ 13 ألف و511 دونما، وتدصرت محافظة ديالى المحافظات حيث بلغت عدد الدوانم المحترقة 442 دونما.

وتعددت أسباب حرائق المحاصيل الزراعية بين التماس الكهربائي والأعمال الإرهابية، إضافة إلى الحرق المتعمد، ولم تسجل أية خسائر بشرية جراء تلك الحرائق.

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