تقرير أميركي: “داعش” قد يعود على طريقة “الزرقاوي” في سوريا والعراق

2020/05/14 | 23:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أيام قلائل، كان “الحل نت” قد عمل مادّة موسّعة عن زعيم #داعش الجديد #أبو_إبراهيم_القرشي وكيف سيكون التنظيم في زمنه، بعد مقتل سلفه #أبو_بكر_البغدادي.جاء في تقرير “الحل نت“، أن “داعش” في زمن “القرشي” سيعود…

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