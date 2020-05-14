بغداد تخصص قطع اراض للكوادر الصحية

2020/05/14 | 23:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن محافظ بغداد، محمد العطا، توزيع قطع أراض للكوادر الطبية.وقال العطا في لقاء متلفز مساء اليوم، ان "القطع المخصصة للكوادر الطبية سيكون لخط الصد تحديداً".ولفت الى ان "المحافظة لديها مليون طلب لتخصيص اراضي".

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