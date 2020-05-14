2020/05/14 | 23:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات باطلاق نار خلال تشييع في بلد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات باطلاق نار خلال تشييع في بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).