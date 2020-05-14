كوردستان تدعو أئمة المساجد والمصلين للالتزام الجدي بتعليمات الصحة

2020/05/14 | 23:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في اقليم كوردستان، يوم الخميس، ائمة المساجد والمصلين في الاقليم الى تحمل مسؤوليتهم بجدية في مواصلة الالتزام بالاجراءات الصحية لمواجهة تفشي الفيروس.

وجاء في بيان للجنة ورد لشفق نيوز، ان "حكومة الاقليم ومن اجل مواجهة فيروس كورونا منذ بداية ظهوره وبالتعاون مع المواطنين، خطت خطوات مناسبة لحماية حياة المواطنين على الرغم من الاضرار والخسائر التي اصابت الحكومة من الناحية المالية".

واضاف البيان ان "قرارات الحكومة والتزام المواطنين ساهمت بوقوع اقل الخسائر مقارنة بمعظم الدول الاخرى"، مبينة انه "مثلما هو واضح فان معظم جوانب الحياة اصبحت طبيعية".

واستدرك البيان انه "وفقا للتقييمات والبحوث الصحية فإن مخاطر الفيروس لا تزال قائمة"، مبينا ان "احتمال انتشار واصابة وخسائر كبيرة وارد لحد الان".

واردف أن "من الواجب التوضيح لجميع المواطنين ان يقوموا بمسؤولياتهم وان يلتزموا وينفذوا التعليمات الخاصة بالجوامع والاماكن الدينية الاخرى".

وعبر البيان عن الشكر لعلماء الدين والمصلين وطالبهم ان يتحملوا مسؤولياتهم الدينية والقانونية بجدية وينفذوا جميع التعليمات الصحية.

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