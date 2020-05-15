السعودية: 2039 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/15 | 00:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلن متحدث باسم وزارةالصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الخميس، تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق.وقال في المؤتمر الصحافي اليومي حول كورونا، “كلنا مسؤولون، أرجوكم ابتعدوا عن التجمعات، وتقيدوا بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج.وبلغ إجمالي الحالات […]

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