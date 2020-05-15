مدير تحرير جريدة التغيير: منظمات أميركية وبريطانية وخليجية تدعم عصابات التخريب في العراق

2020/05/15 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار مدير تحرير جريدة التغيير محمد الزيداوي، الى ان منظمات أميركية وبريطانية وخليجية تدعم عصابات التخريب في العراق.وقال الزيداوي في حديث لقناة “العهد” الفضائية، ان “عصابات الجوكر موجودة في عدد من المحافظات وهؤلاء لا يمثلون المتظاهرين السلميين” مبينا ان “المنظمات الإرهابية المدعومة من الخارج تحاول جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات”.ولفت الزيداوي الى ان “منظمات […]

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