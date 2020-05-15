2020/05/15 | 00:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا تمكن جهاز استخباراتها، يوم الخميس، من "تحييد" مسؤولة تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، غالية بكر، في قضاء مخمور شمال العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن "تحييد" مسؤولة في "بي کا کا" شمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن "تحييد" مسؤولة في "بي کا کا" شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).