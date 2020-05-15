تطبيع وفوضى ومكان - جواد بولس

2020/05/15 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس أشعلت مسألة مشاركة المواطنين العرب في إسرائيل وعمل بعضهم في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا سيما في راديو وتلفزيون "مكان"، نقاشًا لافتًا، دارت رحاه، بالأساس، على صفحات "التراشق الاجتماعي"؛ فشهدنا، على مدى الأسبوعين الفائتين، حالة من فوضى الضياع وتحليق جيوش "الفيسبوكيين والتواترة" في عوالم مختلقة أخفى غبارها، الأصفر المثار، حدود المنطق ومعالم المحظور والمتاح.ستنتهي هذه الجولة؛ وسيعود كل فر ......





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