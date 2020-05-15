مقاومة الكترونية مدهشة لمناورات الحكومة / اليابان: توظيف أزمة الوباء لتحجيم استقلالية القضاء - رشيد غويلب

2020/05/15 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب مقاومة الكترونية مدهشة لمناورات الحكومة اليابان: توظيف أزمة الوباء لتحجيم استقلالية القضاءرئيس الوزراء اليميني شينزو آبي، الذي يقود البلاد منذ عام 2012 ، يتهمه خصومه منذ عدة سنوات ، بانه يدير البلاد وكأنها شركة يملكها، فهو يحيط نفسه بالأصدقاء والتابعين، ويسعى لتحقيق مصالحه الذاتية.



وقد قام بتوسيع مكتبه ليصبح مركزًا للسلطة أكثر من سلفه يوشيهيكو نودا، ويده تصل إلى اعلى فئات البيروقراط ......





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