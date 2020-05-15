بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2020/05/15 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني جماهير شعبنا، أبناء فلسطين في كل أرض، في الوقت الذي نجحت فيه قوى الاستعمار في غرس المغتصبات الصهيونية بأرض فلسطين، هذا الجسم الغريب والعشب الضار في مرج ابن عامر وكل شبر من أرضنا تطاول واستفحل بالأرض يبدو فيها للناظر أن نبت الأرض غريب وقبيح، في الوقت الذي نجح الصهاينة في فرض سياسة الأمر الواقع وتشريد شعب فلسطين بقوة السلاح والمال، مارس شعبنا كل أشكال النضال والمقاومة وما زال يناضل، صحيح أن ثمار نضا ......





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