2020/05/15 | 00:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية توزع حسابات منصة نيوتن على مدارس الكرخ الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية توزع حسابات منصة نيوتن على مدارس الكرخ الأولى) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية توزع حسابات منصة نيوتن على مدارس الكرخ الأولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).