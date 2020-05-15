النقل تسير رحلة استثنائية إلى دبي لإجلاء العراقيين العالقين

2020/05/15 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، تسيير رحلة استثنائية الجمعة الى دبي لاجلاء المواطنين العراقيين .

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