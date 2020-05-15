2020/05/15 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تعتزم تسيير رحلة استثنائية الى دبي غداً الجمعة لاجلاء المواطنين العراقيين بعد استكمال الموافقات الرسمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/15 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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