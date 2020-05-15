رسالة الشيخ الأمين الى ابطال المقاومة: ” كونا للظالم خصما، وللمظلوم عونا”

2020/05/15 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، رسالة الى ابطال المقاومة، بمناسبة ذكرى استشهاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب “عليه السلام” مذكرا فيها بوصيته لولديه الحسن والحسين “عليهما السلام”: كونا للظالم خصما، وللمظلوم عونا، مؤكدا على ان تكون هذه رسالة المقاومة ونهجها.جاء ذلك في تغريدة له على […]

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