إحياء ليلة استشهاد الإمام علي (ع) في العتبة العلوية (صور)

2020/05/15 | 00:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي لإحياء ليلة استشهاد الإمام علي (عليه السلام) في العتبة العلوية ومحيطها ومراسم رفع المصاحف مع شروط التباعد بسبب...

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