مصدر يروي تفاصيل هجوم داعش على قرية في خانقين ووفاة أحد المصابين

2020/05/15 | 00:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني يوم الخميس تفاصيل الهجوم الذي شنه مسلحو داعش على قرية "مبارك" شمالي قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت قرية مبارك سبقه إطلاق نار من قبل قناصين تسبب باصابة 3 مدنيين من سكان القرية، توفي أحدهم قبل وصوله إلى مستشفى محافظة السليمانية ويدعى أسعد مجيد".

وأضاف المصدر أن "قوات الجيش - لواء المغاوير 20 - تدخلت وتعرضت إحدى عجلاتها من نوع همر لانفجار عبوة ناسفة لم يعرف حصيلة خسائرها حتى الان".

وأشار المصدر إلى أن "قوات الجيش اجبرت الارهابيين على الفرار وان الوضع تحت السيطرة".

وتشهد مناطق اطراف خانقين حوادث امنية متواصلة منذ نحو 4 سنوات بعد انسحاب قطعات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها والتي خلفت فراغا امنيا استغله مسلحو داعش لتنفيذ هجماتهم.

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