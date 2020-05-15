شخصيات موالية ترد على «التجييش الروسي» ضد الأسد في سوريا

2020/05/15 | 00:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت شخصيات سياسية وإعلامية سورية وعربية كتاباً إلى #موسكو تنتقد فيه «التجييش الروسي» ضد #بشار_الأسد، عقب حملة إعلامية واضحة صادرة عن #روسيا تنتقد العائلة الحاكمة في دمشق تستهدف شخص الرئيس.ووقع على الكتاب الذي جرى…

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