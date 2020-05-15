2020/05/15 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، اصابة منتسبين اثنين بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: إصابة منتسبين اثنين بالحشد بتفجير في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: إصابة منتسبين اثنين بالحشد بتفجير في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).