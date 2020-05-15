وزير الزراعة وكالة يؤكد ضرورة رفد الأسواق المحلية بمختلف المحاصيل

2020/05/15 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الزراعة وكالة مهدي رشيد الحمداني، ضرورة دعم المنتجات المحلية ورفد الاسواق بالمحاصيل الزراعية .

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