شرطة ذي قار تقبض على شخص قتل زوجته بعد ساعتين من الحادث

2020/05/15 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت شرطة الرفاعي شمال ذي قار، الجمعة، القاء القبض على شخص قتل زوجته بعد ساعتين من الحادث.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، ان "معلومات وردت لدى مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار تفيد بوجود جثة لامرأة أربعينية في مستشفى الرفاعي العام وعلى الفور تم الانتقال بصحبة الادلة الجنائية ووجد چثة المجنى عليها (ا .



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ع ) متعرضة الى اطلاق ناري في منطقة الرأس والبطن".

واضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير شرطة الرفاعي وضابط مركز الرفاعي وعدد من الضباط والمنتسبين وتم التوجه الى محل الحادث وفتح تحقيق والعمل على جمع الادلة وخلال نصف ساعة تم القبض على المتهم ( ع .



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ع ) البالغ من العمر 52 عام يسكن الرفاعي منطقة التفيج و ضبط بندقية نوع كلاشنكوف مع ظروف عدد (5) فيما تم اجراء الكشف الظاهري على الچثة من قبل مفرزة الادلة الجنائية".

وتابعت "ومن خلال التحقيق ومواجهة المتهم بالأدلة أعترف بارتكاب الجريمة ودونت اقواله بالاعتراف وافاد بسبب مشاجرة عائلية وحالة عصبية اطلق النار على المجنى عليها مما ادى الى وفاتها، وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم وفق الماده 406 من قانون العقوبات العراقي".

بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

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وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مختار قرية مبارك في الاطراف الشرقية لقضاء خانقين (105كم شمال

بغداد اليوم - بابل

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، احباط محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر.

وقال الحشد في بيان، ان "قوة من عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، احبطت، محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر شمالي بابل

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