الإعلام الأمني: استشهاد منتسب بالحشد بتعرض إرهابي في جرف النصر

2020/05/15 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت شرطة الرفاعي شمال ذي قار، الجمعة، القاء القبض على شخص قتل زوجته بعد ساعتين من الحادث.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، ان "معلومات وردت لدى مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار تفيد بوجود جثة لامرأة أربع

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة مختار احدى قرى مدينة بعقوبة بنيران قناص داعشي اثناء تواجده قرب منزله.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مختار قرية مبارك في الاطراف الشرقية لقضاء خانقين (105كم شمال

بغداد اليوم - بابل

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، احباط محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر.

وقال الحشد في بيان، ان "قوة من عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، احبطت، محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر شمالي بابل

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