2020/05/15 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل إضافي لهجته ضد الصين الخميس، وهدد بقطع جميع العلاقات مع العملاق الآسيوي بسبب إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه لم يعد يريد التحدث إلى رئيسها شي جينبينغ.ويصر الرئيس الأميركي منذ عدة أسابيع على القول إنه كان بالإمكان تجنب الحصيلة الثقيلة التي قاربت 300 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يلوح بقطع العلاقات مع بكين ويستبعد التحدّث إلى الرئيس الصيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يلوح بقطع العلاقات مع بكين ويستبعد التحدّث إلى الرئيس الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).