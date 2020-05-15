ساعة من اللقاء بين مارتن هيدجر وتيزوكا طوميو - زهير الخويلدي

2020/05/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "يجب أن يجتمع الشرق والغرب في حوار على هذا المستوى من العمق"ملاحظة أولية : كنا على علم بحوار هيدجر مع ياباني ، كما ورد في "الطريق إلى الكلام"1 .



لقد اشتبهنا في أنه كان إلى حد كبير نتاجًا أدبيا سلط فيه هيدجر الضوء على تسآله الخاص ، ووضعه في الطريق انسجاما مع "الحكمة الشرقية" العريقة.



ما كنا نعرفه أقل هو أن هناك نسخة يابانية من الحوار ، تسمح لنا بالحصول على فكرة أفضل عن حصة الاختراع وحصة الإ ......





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