2020/05/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل في محاولة لاستكشاف ألبانيا (البلد الثاني في رحلتنا حول العالم بحسب الترتيب الأبجدي)، شاهدتُ وثائقي "العودة إلى أوروبا: النهضة الألبانية" أو "الحلم والواقع" بحسب العنوان الأصلي بالألمانية.



الفيلم من إخراج كلاوديا بوشلاوير عام 2008.



يبدأ الفيلم بالحديث عن سقوط النظام الشيوعي الدكتاتوري في التسعينيات والفوضى التي أعقبت ذلك مع تركيز على حركة أسسها شباب ألبان بمعنى "يكفي" وشعارها يد حمراء – مقتبسة من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رحلة حول العالم: نهضة ألبانيا المتعثرة - كلكامش نبيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رحلة حول العالم: نهضة ألبانيا المتعثرة - كلكامش نبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).