المغضوب عليهم والضالين - عباس علي العلي

2020/05/15 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي وردت هذه الصفتين في أخر سورة الفاتحة بأستثناء من دعاء الهداية للصراط المستقيم، وإن كان النص ليس حكما إلهيا بمعنى أنه تقدير من رب العالمين بقدر ما هو رغبة بشرية أوردها النص كما هي دون تعليق أو جواب (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) الفاتحة7، ودرج المفسرون وأهل القرآن من نسبة هذه الإشارة لليهود (المغضوب عليهم) وللنصارى ( الضالين) دون أن يبينوا ......





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