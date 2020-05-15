الإعلام الأمني تعلن مقتل منتسب بالحشد الشعبي واصابة اثنين في محافظتين

2020/05/15 | 01:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، اصابة منتسبين اثنين بالحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، فيما اشارت الى ان منتسب بالحشد قتل في بابل.

وذكرت الخلية في بيان، ان عناصر من عصابات داعش الإرهابية، تعرضت على قرية المبارك ، التابعة الى قضاء خانقين بمحافظة ديالى، لافتة الى انه تم الرد من قبل أهالي القرية وبإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، واثناء المواجهات استشهد مختار القرية .

واضافت، انه خلال خروج قوة من لواء 22 بالحشد الشعبي للاسناد ، انفجرت عبوة على عجلة همر تابعة للقوة، أدت الى إصابة منتسبين اثنين.

وفي سياق اخر، اشارت الخلية في بيان لها الى ان عصابات داعش الإرهابية تعرضت باطلاق نار على قوة من الحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل، ما أدى الى استشهاد منتسب.

الى ذلك، اعلنت خلية الاعلام الامني ، اصابة اربعة منتسبين من فوج طوارئ محافظة صلاح الدين بتعرض ارهابي في مدينة سامراء.

وذكرت الخلية في بيان، ان تعرض من قبل عصابات داعش الإرهابية على قاطع فوج طوارئ ۱۳صلاح الدين في منطقة المزاريح ( بتل بتار ) في سامراء، ادى إلى إصابة 4 منتسبين بجروح.

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت شرطة الرفاعي شمال ذي قار، الجمعة، القاء القبض على شخص قتل زوجته بعد ساعتين من الحادث.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان، ان "معلومات وردت لدى مديرية شرطة قضاء الرفاعي شمال ذي قار تفيد بوجود جثة لامرأة أربع

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة مختار احدى قرى مدينة بعقوبة بنيران قناص داعشي اثناء تواجده قرب منزله.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مختار قرية مبارك في الاطراف الشرقية لقضاء خانقين (105كم شمال

بغداد اليوم - بابل

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، احباط محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر.

وقال الحشد في بيان، ان "قوة من عمليات الجزيرة للحشد الشعبي، احبطت، محاولة تسلل لداعش في منطقة الفارسية بجرف النصر شمالي بابل

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