لماذا غابت جومانا مراد عن الفن 7 سنوات؟

2020/05/15 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الممثلة جومانا مراد، سبب غيابها في الفترة الماضية وابتعادها عن الساحة الفنية لحوالي 7 سنوات.وقالت جومانا خلال حوارها مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لرعاية أمها وابنها والاهتمام بأسرتها.وأوضحت جومانا: “ظروفي جعلتني أختفي عن الساحة الفنية..كنت عايزة اهتم بماما […]

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