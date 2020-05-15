2020/05/15 | 01:49 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الممثلة جومانا مراد، سبب غيابها في الفترة الماضية وابتعادها عن الساحة الفنية لحوالي 7 سنوات.
وقالت جومانا خلال حوارها مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لرعاية أمها وابنها والاهتمام بأسرتها.
وأوضحت جومانا: “ظروفي جعلتني أختفي عن الساحة الفنية..
كنت عايزة اهتم بماما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا غابت جومانا مراد عن الفن 7 سنوات؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت جومانا خلال حوارها مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات لرعاية أمها وابنها والاهتمام بأسرتها.
وأوضحت جومانا: “ظروفي جعلتني أختفي عن الساحة الفنية..
كنت عايزة اهتم بماما […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا غابت جومانا مراد عن الفن 7 سنوات؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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