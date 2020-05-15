2020/05/15 | 01:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد عبر حسابها على “انستقرام” عن ترشيحها من قبل “تي سي كاندلر” التي تعنى في اختيار أفضل 100 وجه في العالم منذ الثمانينيات لدخول القائمة عن عام 2020.وقامت هنا بنشر صورة للإعلان الذي وضع على صفحة الجهة المعنية وعبرت عن سعادتها بهذا الانجاز وكتبت: “شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنا الزاهد مرشحة لقائمة أجمل 100 وجه بالعالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنا الزاهد مرشحة لقائمة أجمل 100 وجه بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).