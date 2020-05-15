رامز جلال يكسر أنف المطربة بوسي

2020/05/15 | 01:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت المطربة الشعبية بوسي ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، وتوقف رامز جلال أمام تواجدها في الغربة هربا من سلسلة القضايا التي تواجهها أمام المحاكم المصرية، متمنيا أن يكون تعذيبها في برنامجه سببا في أن يعفو عنها طليقها ويتنازل عن القضايا المتداولة بينهما أمام القضاء المصري.رامز كرس مقدمته الساخرة للحديث عن أزمات بوسي القضائية المتكررة […]

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