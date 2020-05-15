سامسونج تطلق هاتفها الجديد مدعوماً بتقنية التشفير الرقمي العشوائي

2020/05/15 | 02:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سامسونج، وبالتعاون مع شركة الاتصالات SK Telecomعن أول هاتف جيل خامس مدعوم بتقنية التشفير الرقمي العشوائي الكمي (QRNG) وهو Galaxy A Quantum.

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