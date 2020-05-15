2020/05/15 | 02:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البرازيل، اليوم الجمعة، ارتفاعا حادا للإصابات بفيروس كورونا المستجد بواقع 13944 حالة، مع زيادة كبيرة لضحايا المرض بـ844 وفاة جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل 844 وفاة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل 844 وفاة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).