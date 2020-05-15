الإتصالات والإعلام النيابية تستنكر قيام قناة MBC بـ

2020/05/15 | 02:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

استنكرت لجنة الإتصالات والإعلام النيابية، الجمعة، قيام قناة MBC بـ "الاساءة" لابو مهدي المهندس، فيما طالبت القناة بتقديم اعتذار عن ذلك.

وقالت اللجنة في بيان، انها "تستنكر قيام قناة MBC السعودية بإتهام الشهيد القائد أبو مهدي المهندس بالإرهاب".

واضافت، "لقد مارست هذه القناة وسائل مختلفة ومتنوعة في الاساءة للرموز العراقية خلال السنوات الماضية واتهامها بشتى التهم حتى وصل الحال إلى اتهام شخصية وطنية ومناضلة مثل الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس الذي أفنى عمره بالجهاد والتضحية ضد النظام المُباد وعصابات داعش الإرهابية وقوى الشر والاحتلال".

وطالبت اللجنة، هيأة الإعلام والإتصالات بـ "غلق مكاتب هذه القناة في حال لم تعتذر على ماقامت به من تضليل مقصود ومحاولة لتشويه سمعة الشهيد المهندس".

وتابعت، انه "يتطلب الوقوف بقوة أمام استمرار الاساءة لرموزنا الوطنية من قبل مؤسسات إعلامية معروفة التمويل والتوجه السياسي والطائفي".

وأكدت اللجنة ان "الشهيد المهندس سيبقى نبراساً يشعُ في التاريخ مهما حاولت المشاريع الخبيثة والحاقدة تشويه سمعته وسمعة رموزنا الأبطال الذين قضوا نحبهم وهم يواجهون قوى الظلام والاستكبار في العالم".

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