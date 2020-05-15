فيديو نادر للفنان إبراهيم نصر يتحدث فيه عن وفاته

2020/05/15 | 02:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت جريدة “اليوم السابع” المصرية فيديو نادرا للفنان إبراهيم نصر، صاحب برنامج الكاميرا الخفية الشهير، وذلك بعد وفاته أمس الثلاثاء.وظهر الفنان إبراهيم نصر وهو يتحدث عن تعامله مع شائعة حول وفاته منذ عدة سنوات قائلا إنه “شاهد بروفة وفاته وكان سعيدا بها جدا لأنها تعرف على ردود أفعال الجمهور حول وفاته ومدى حب الناس […]

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