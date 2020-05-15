إعلامية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية

2020/05/15 | 02:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصص كثيرة يمر بها الأشخاص في طفولتهم، ولكن مهما حدث لن يكون مثل ما حدث مع واحدة من المشاهير، فقد أعلنت “سكارليت موفات” نجمة Gogglebox عن واقعة غريبة تعرضت لها في صغارها.فخلال مقابلة تليفزيون قالت الإعلامية “سكارليت” البالغة من العمر 30 عامًا، أنها اختطفت من قبل كائنات فضائية عندما كانت طفلة، بحسب ما نقلت […]

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