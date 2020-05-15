خبير: عبد المهدي دفع العراق إلى الحضيض.. والكاظمي أمام فرصة تاريخية

2020/05/15 | 03:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد الخبير القانوني طارق حرب، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حظيت بدعم دولي لم تحظ به الحكومات السابقة منذ العهد الملكي.

قال حرب إن الترحيب بالكاظمي لم يحظ به مسؤول عراقي منذ الإطاحة بالنظام الملكي

وقال حرب في تدوينة له، إن "الترحيب برئيس الوزراء لم يحظ به مسؤول عراقي منذ الإطاحة بالنظام الملكي في 14 تموز 1958".

ورأى، أن سبب ذلك "يكمن في أهمية العراق للمجتمع الدولي، وفي إخفاق رؤساء الوزارات السابقين في إيصال العراق وفي ما أوصلته الحكومة السابقة وحكومة عبدالمهدي إلى الحضيض".

وبين، أن الترحيب بحكومة الكاظمي، يأتي لـ "رغبة جميع الدول في إنقاذ العراق لأهميته في المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن الترحيب بالحكومة الجديدة كان "واضحًا حتى أن ترامب بعد وزير خارجيته قام بالاتصال برئيس وزراء العراق، وهو ما لم يحصل من الرئيس لأي رئيس وزراء سابق".

وأكد حرب، أن "كل هذا سيكون داعمًا لتحقيق المنهاج الوزاري فلقد كان تأييده عالميًا من جميع دول العالم التي أبدت رغبتها في ذلك، وعلى الكاظمي الذي كان محل ترحيب لم يكن له سابق، تنفيذ ما أعلن في منهاجه كون الجميع مع الكاظمي وإجراءته سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي".

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