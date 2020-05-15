سلسلة هجمات جديدة.. ليلة دامية في 3 مدن عراقية

2020/05/15 | 03:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرشهدت البلاد، سلسلة هجمات جديدة في عدد من مدن البلاد، أدت إلى مقتل وإصابة عناصر من الحشد الشعبي والقوات الأمنية.

تعرضت 3 مدن في ديالى وصلاح الدين وبابل إلى سلسلة هجمات دامية

وشملت الهجمات التي وقعت مساء الخميس وفجر الجمعة 14 – 15 آيار/مايو، محافظات ديالى وصلاح الدين وبابل.

ونالت ديالى الحصة الأكبر من الهجمات عبر تعرضات وتفجيرات بعبوات ناسفة، إذ قتل مختار قرية "المبارك" التابعة لقضاء خانقين، بهجوم لعناصر في تنظيم "داعش".

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية، تعرضت على قرية المبارك، التابعة الى قضاء خانقين، وقد وتم الرد من قبل أهالي القرية وبإسناد من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى، وأثناء المواجهات استشهد مختار القرية، وخلال خروج قوة من لواء 22 بالحشد الشعبي للاسناد، انفجرت عبوة على عجلة همر تابعة للقوة، أدت الى إصابة منتسبين اثنين".

بعد ذلك نعت هيئة الحشد الشعبي، المقاتل شدهان رعد العنبكي أحد منتسبي اللواء 23.



وقالت إن العنبكي "استشهد متأثرًا بجروحه إثر انفجار عبوة ناسفة في قاطع عمليات ديالى قرية مبارك في قضاء خانقين".

وفي صلاح الدين، أصيب أربعة من عناصر القوات الأمنية بهجوم لعناصر من تنظيم داعش.

وبينت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن "تعرضًا من قبل عصابات داعش الإرهابية على قاطع فوج طوارئ 13 صلاح الدين في منطقة المزاريح (بتل بتار) في سامراء، أدى إلى إصابة 4 منتسبين بجروح".

كما قالت الخلية، أن "تعرضًا بإطلاق نار من قبل عصابات داعش الإرهابية على قوة من الحشد الشعبي في جرف النصر، أدى إلى استشهاد منتسب".

من جانبه، كشف الحشد الشعبي عن هوية المقاتل، في بيان نعي قالت فيه، إن "المقاتل البطل مصطفى محسن سيد مولى أحد منتسبي اللواء 47 بالحشد الشعبي استشهد خلال تصديه لهجوم داعشي في ناحية جرف النصر شمالي بابل"، مبينة أن المقاتل "من مواليد عام 1994 ومن سكنة العاصمة بغداد".

وعاد تنظيم "داعش"، فجرًا، لمهاجمة قرية "مبارك" ضمن قضاء خانقين، إذ قال ضابط في شرطة محافظة ديالى، إن "عناصر من التنظيم قاموا بعمليات حرق للمنازل والمحاصيل الزراعية في القرية".

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وتصاعد نشاط تنظيم "داعش" خلال الأسابيع القلية الماضية عبر هجمات متتالية وقع أشدها في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وبدأ مصطفى الكاظمي مهامه كقائد عام للقوات المسلحة باجتماعين في وزارة الدفاع ومقر جهاز مكافحة الإرهاب، مشددًا على ضرورة تكثيف العمليات ضد التنظيم المتطرف.

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