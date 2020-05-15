2020/05/15 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بالضغط على الصين بشأن المعاملة ضد أقلية الإيغور المسلمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا بشأن معاملة الصين ضد الإيغور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعا بشأن معاملة الصين ضد الإيغور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).