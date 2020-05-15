المكسيك تسجل 264 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/05/15 | 04:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات المكسيكية، اليوم الجمعة، تسجيل 264 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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